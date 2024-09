[MàJ] Incident en cours sur le réseau de Free à La Réunion

[MàJ] – Mise à jour : L’incident semble maîtrisé ; seuls 4 sites restent OFF selon les données de RNCMobile.

Incident en cours sur l’île Intense.

Depuis 10h30 ce matin, une panne importante touche les réseaux Telco Oi et Free Mobile à La Réunion. Les abonnés de ces deux opérateurs subissent des coupures de réseau dans plusieurs zones de l’île. Selon les données de notre partenaire RNCMobile, les régions les plus affectées sont Saint-André, Salazie, ainsi que le sud de l’île, notamment les communes du Tampon et de Saint-Pierre.

La cause de cette panne est liée à un incident énergétique chez EDF, qui est actuellement en cours. Le fournisseur d’énergie a indiqué que cette panne touche environ 172 000 foyers.

Pour suivre les secteurs touchés en temps réel, vous pouvez visiter le site de notre partenaire RNCMobile.

[MàJ] 11h54 – Zones concernées selon notre partenaire RNCMobile :

Saint-Gilles-Les-Hauts

Salazie – (Route D48)

La Cresonnière (Saint-André)

