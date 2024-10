Free booste son forfait 5G et devient giga Toké à La Réunion

Free devient giga toké sur l’île Intense.

Dés aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel annonce une amélioration significative de son forfait 5G à La Réunion. Désormais, les abonnés bénéficieront de 300 Go d’Internet par mois en 5G/4G+, contre 210 Go auparavant, et ce, sans aucune augmentation de prix et toujours sans engagement. Cette augmentation de l’enveloppe d’Internet est effective dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs du Forfait Free Réunion 5G, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux. Cette évolution s’applique automatiquement et sans surcoût, offrant ainsi une valeur ajoutée considérable aux freenautes Réunionnais.

Avec ce booste, Free propose aux habitants de l’île Intense un forfait encore plus complet et généreux. En plus des 300 Go d’Internet en 5G/4G+ à La Réunion, le forfait inclut toujours les appels illimités vers les mobiles des USA, Canada, Chine et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont également illimités à La Réunion. De plus, les abonnés bénéficient de 35 Go d’Internet en 4G ou 5G depuis plus de 100 destinations, y compris Madagascar, Les Comores, l’Afrique du Sud, et bien d’autres.

Free continue d’investir dans son réseau pour offrir une couverture 4G et 5G de qualité. Actuellement, le réseau 5G de Free couvre 75% de la population réunionnaise, y compris de nombreuses villes telles que Saint-Denis, Le Port, Saint-Pierre et Saint-André et bien d’autres.

Cette amélioration du forfait Free Réunion 5G démontre l’engagement de Free à offrir des services de haute qualité à ses clients, tout en restant compétitif sur le marché. Les abonnés peuvent désormais profiter d’une connexion Internet encore plus rapide et plus fiable, sans avoir à payer un centime de plus.

Pour plus d’informations sur cette offre et pour souscrire au Forfait Free Réunion 5G, rendez-vous sur le site officiel de Free ou contactez le service client au 3244.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox