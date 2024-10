Appels frauduleux : la nouvelle arme anti-démarchage entre en action dès maintenant pour les opérateurs

Après avoir interdit en 2023 le démarchage téléphonique durant certaines heures dans la semaine, les week-ends et jours fériés, l’Etat et l’Arcep obligent désormais Orange, Free, SFR et Bouygues à bloquer les appels non authentifiés, pouvant parfois mener à des attaques de phishing et autres arnaques.

Fini les appels qui vous promettent des miracles… et vident votre compte en banque ? Depuis le 1er octobre, le Mécanisme d’authentification des numéros (MAN) est officiellement en vigueur pour lutter contre les appels frauduleux et le démarchage abusif. Une possible bouffée d’air pour tous ceux qui n’en pouvaient plus de ces appels intempestifs.

Rien qu’en 2023, la plateforme Signal Conso avait déjà recensé 28 000 signalements liés au démarchage téléphonique, et 2024 est bien partie pour battre ce record, avec déjà 22 000 plaintes en quelques mois. Les entreprises respectueuses des règles sont désormais tenues d’utiliser des numéros dédiés, comme les fameux 01 62, 03 77 ou 09 48. Pourtant, certaines persistent à abuser de numéros de portable pour vendre des assurances ou carrément voler vos données.

Avec le MAN, tout cela, c’est du passé. Ce nouveau système (mécanisme d’authentification des numéros), très proche du protocole STIR/SHAKEN utilisé aux Etats-Unis entre en vigueur ce 1er octobre. Il permet aux opérateurs de vérifier l’authenticité des appels en temps réel grâce à un certificat sur les appels VoIP et non VoIP. Si un numéro ne peut pas être authentifié, l’appel est tout simplement bloqué avant même de vous déranger.

Certains opérateurs, comme Sosh, ont déjà anticipé et proposent cette fonctionnalité depuis plusieurs mois. Il suffit de cocher une option dans les paramètres de leur application pour activer le filtre anti-arnaques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox