C’est parti pour la mise au clair d’Universal+ et de ses 4 chaînes sur la Freebox

Free lance la mise au clair des 4 chaînes Universal+ pour 1 mois sur Freebox TV.

Nous vous l’annoncions dès le mois de juillet, Universal+, qui est composé de 4 chaînes, est offert durant 1 mois. Et ca y et, ces chaînes sont désormais en clair sur Freebox TV, et ce, jusqu’au 31 octobre. Tous les abonnés peuvent y accéder gratuitement sans aucune manipulation à réaliser (la mise au clair peut être progressive suivant les Freebox).

Les chaînes qui sont offertes :

13 ÈME RUE ( canal 71) est une chaîne de télévision thématique française spécialisée dans les films policiers, thrillers, drames, films d’espionnage, films d’action. Depuis 2019, la chaîne diffuse ses propres séries originales : Trauma, J’ai tué mon mari, Marion, Cuisine Interne, Follow ou encore Knok. Mais aussi de grande série policière comme New York, Police Judiciaire ou Chicago Fire entre autres.

SYFY ( canal 72) est une chaîne de télévision américaine spécialisée dans la science-fiction, le film catastrophe, l’imagination, le paranormal et l’horreur. Lancée en 1992 aux États-Unis, elle débarque en France en 2005 sous le nom de Sci Fi. Retrouvez sur la chaîne des séries comme The Ark, Resident Alien, mais aussi les quatre saisons de The Outpost. Mais aussi de nombreux films sur la thématique de la chaîne.

E! ( canal 73) est spécialisée dans les émissions sur le star system et sur le show business américain. 100% pop-culture, vous pourrez retrouver des programmes comme L’Incroyable Famille Kardashian, Below Deck Adventure ou encore The Real Housewives of Dubai.

DreamWorks ( canal 148) : les célèbres studios DreamWorks ont leur chaine de TV ! Profitez de programmes pour toute la famille, avec les aventures captivantes de vos personnages préférés dans des séries exceptionnelles telles que Les aventures du Chat Potté, Chasseurs de trolls : les Contes d’Arcadia, Roi Julian ! L’élu des lémurs et le célèbre Où est Charlie?

Pour bénéficier de cette offre spéciale, il suffit simplement de se rendre sur les canaux idoines à compter d’aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois d’octobre. L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période de gratuité. Si vous souhaitez continuer, il faudra s’abonner au tarif de 5,99€/mois.

Universal+ est disponible sur votre Freebox ainsi que sur smartphone, tablette, ordinateurs et smart TV avec l’application OQEE by Free. A noter qu’Universal+ est inclus toutes dans l’offre Freebox Ultra, et, depuis peu, sur les Freebox Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox