Free lance “Free Family”, sa nouvelle offre box + mobile avec des forfaits data illimitée encore moins chers pour tous ses abonnés Freebox

Tous les abonnés Freebox peuvent désormais bénéficier de 4 Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an avec data illimitée.

Depuis son lancement en 2012, Free permet à ses abonnés Freebox de bénéficier de remises avantageuses sur leurs forfaits mobiles comme le très populaire forfait data illimitée à 15,99€/mois. Face à l’agressivité de la concurrence et le lancement d’évolutions sur ses offres convergentes de Bouygues Telecom, l’ex-trublion dégaine ce 1er octobre Free Family, une solution box+mobile qui proposent des remises encore plus généreuses à ses abonnés Freebox; soit jusqu’à 4 lignes mobiles à -10€/mois pendant 1 an sur le Forfait Free 5G.

Les abonnés Freebox peuvent ainsi bénéficier de 4 Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an, puis 15,99€/mois, soit jusqu’à 480€ d’économies sur les Forfaits Free 5G la première année puis 192€ par an. C’est l’offre convergente la plus généreuse et la plus attractive du marché. Il s’agit du seul forfait mobile internet illimité sans engagement en Franc

Pour rappel, avec ce forfait, les abonnés bénéficient :

des appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine ;

en France métropolitaine ; d’internet en illimité en 5G/4G en France métropolitaine en tant qu’abonné Freebox (au lieu de 300 Go/mois) ;

en France métropolitaine en tant qu’abonné Freebox (au lieu de 300 Go/mois) ; de 35 Go/mois depuis plus de 110 destinations en 5G (ou 4G selon la destination), dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, l’Indonésie, la Tunisie et bien plus encore ;

(ou 4G selon la destination), dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, l’Indonésie, la Tunisie et bien plus encore ; de l’appli TV OQEE by Free incluse pour accéder à des centaines de chaines en direct et en replay ainsi que du service de streaming OQEE Ciné (séries cultes, comédies, thrillers, dessins animés…).

Les avantages Free Family sont proposés à tous les nouveaux abonnés Freebox (Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra) ainsi qu’aux abonnés Freebox existants pour toute nouvelle souscription d’un Forfait Free 5G à compter du 1er octobre 2024 et après la souscription à l’offre Freebox.

Les abonnés Freebox Pop bénéficient toujours d’un 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) et sans condition de durée. Ils peuvent désormais également profiter de 3 nouveaux Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois. Le Forfait 2€ continue d’être proposé à 0€/mois aux abonnés Freebox non détenteurs d’un Forfait Free 5G (dans la limite d’un Forfait 2€).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox