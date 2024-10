Abonnés Freebox : voici comment profiter des nouveaux avantages mobile lancés par Free

Comme ses rivaux, Free cherche à inciter ses abonnés Freebox, nouveaux comme existants, à regrouper toutes leurs lignes mobile et à en souscrire de nouvelles avec sa nouvelle solution Free Family. L’opérateur dévoile la marche à suivre pour profiter de ces avantages.

Après le lancement de “SFR Multi” fin août, et l’arrivée de nouveaux avantages chez Bouygues Telecom, c’est au tour de Free d’intensifier un peu plus la bataille sur les offres convergentes en lançant ce 1er octobre “Free Family”. Tous les abonnés Freebox, nouveaux comme existants peuvent désormais bénéficier de 4 Forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an avec data illimitée (puis 15,99€/mois).

Mais comment en bénéficier ? Accessible en boutique, sur le site Free.fr ou via l’application Free, la souscription à Free Family est très simple. SI vous êtes déjà abonnés Freebox, il suffit de souscrire un Forfait Free 5G en renseignant vos identifiants Freebox. Vous pouvez également rattacher votre offre Freebox à votre compte mobile Free a posteriori depuis votre Espace Abonné Mobile > Mes avantages Free Family. Il est également possible de souscrire d’autres Forfaits Free 5G depuis votre Espace Abonné Mobile > Mes lignes secondaires ou avec un conseiller Free.

Pour les nouveaux abonnés, il est nécessaire de souscrire en premier lieu à l’offre Freebox de son choix avant d’ajouter un Forfait Free 5G en renseignant vos identifiants Freebox. Il faudra aussi rattacher son offre Freebox à son compte mobile Free par la suite sur l’ Espace Abonné Mobile.

“Les avantages Free Family sont proposés à tous les nouveaux abonnés Freebox (Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra) ainsi qu’aux abonnés Freebox existants pour toute nouvelle souscription d’un Forfait Free 5G à compter du 1er octobre 2024 et après la souscription à l’offre Freebox”, précise Free. Les abonnés Freebox Pop bénéficient toujours d’un 1er Forfait Free 5G à 9,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) et sans condition de durée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox