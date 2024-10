Free met fin à sa promotion sur sa Freebox Révolution Light et revient à un tarif fixe

Clap de fin pour la promotion de rentrée sur la Freebox Révolution Light, les nouveaux abonnés devront désormais débourser 29,99€/mois.

Moins d’un mois après avoir lancé sa Série Spéciale Freebox Révolution Light sur son site internet et dans ses boutiques, Free revient, ce 1er octobre, à sa formule initiale à tarif fixe, soit 29,99€/mois sans engagement au lieu de 24,99€/mois pendant 1 an puis 29,99€/mois.

Début septembre, Free avait dégainé cette promotion de 5€/mois pendant 12 mois pour répondre à l’offre Bbox de rentrée de Bouygues Telecom, laquelle était proposée au même prix. Cette Freebox propose le WiFi 5, un débit descendant de 1 Gbit/s et 600 Mb/s en montant. Amazon Prime est offert pendant 6 mois. Et depuis aujourd’hui, il est possible de souscrire jusqu’à 4 forfaits Free 5G avec data illimitée et Oqee inclus pour seulement 9,99€/mois pendant 12 mois puis 15,99€/mois grâce à la solution Free Family.

