Comparatif : que vaut la nouvelle solution Free Family face aux offres box + mobile d’Orange, SFR et Bouygues Telecom ?

Free vient de lancer de nouveaux avantages pour ses abonnés combinant box et mobile. Univers Freebox vous propose de les comparer aux solutions de la concurrence.

Avec “Free Family”, l’opérateur propose désormais un accès à jusqu’à 4 forfaits 5G/4G illimités à tous ses abonnés Freebox, pour 9.99€/mois pendant un an puis 15.99€/mois. De quoi unifier les offres quadruple-play (box+mobile) de Free. Ce faisant, l’opérateur se distingue de ses concurrents principaux : SFR, Orange et Bouygues Telecom. Univers Freebox vous propose de comparer les propositions de chaque opérateur pour y voir plus clair.

Puisque chaque offre box ou mobile est différente, nous comparons ici les modèles d’offres convergentes proposées au 1er octobre 2024 par Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR.

“Free Family”, direct, illimité et simple

Free propose ainsi une offre unifiée pour son forfait 5G habituellement proposé à 19.99€/mois. Les abonnés Freebox peuvent ainsi bénéficier de jusqu’à 4 forfaits 4G/5G avec data illimitée et 35 Go de roaming dans plus de 100 destinations pour 9.99€/mois pendant un an, puis 15.99€/mois. Ce faisant, une famille ayant pris 4 forfaits économisera 480 € sur la première année sur ses offres mobiles

Les avantages Free Family sont proposés à tous les nouveaux abonnés Freebox (Freebox Révolution Light, Freebox Pop, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra) ainsi qu’aux abonnés Freebox existants pour toute nouvelle souscription d’un Forfait Free 5G à compter du 1er octobre 2024, et après la souscription à l’offre Freebox. Les abonnés Freebox Pop bénéficient toujours d’un 1er forfait Free 5G à 9,99€/mois (au lieu de 19,99€/mois) et sans condition de durée. Ils peuvent désormais également profiter de 3 nouveaux forfaits Free 5G à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois. Le forfait 2€ continue d’être proposé à 0€/mois aux abonnés Freebox non détenteurs d’un forfait Free 5G (dans la limite d’un Forfait 2€).

En somme, l’opérateur propose ainsi une remise conséquente la première année puis toujours intéressante la deuxième année sur ses offres mobiles, avec l’avantage non négligeable de profiter d’un forfait illimité en data, sans engagement.

Chez Orange et Bouygues, des offres “à la carte” avec remises

Chez Orange et Bouygues Telecom, les offres box + mobile prennent la forme de remises directes sur le prix des forfaits ou des box déjà disponibles pour tous les nouveaux abonnés. Pour les abonnements “Open” de l’opérateur historique, il est ainsi possible de bénéficier de remises de 3€ à 15€ chaque mois en fonction du forfait mobile choisi réservé aux particuliers dans la limite de 4 forfaits mobile supplémentaires par offre Livebox internet éligible. La remise sera perdue en cas de changement d’offre, résiliation ou demande de suppression par le client internet. S’il est appréciable que ces remises soient disponibles sur plusieurs forfaits liées à une même ligne fixe, on note cependant que les remises les plus importantes se présentent sur des offres déjà très onéreuses. De plus, un engagement est présent pour la plupart des forfaits et box.

Du côté de Bouygues Telecom, une remise est appliquée sur les Bbox ainsi que sur les forfaits mobiles proposés, avec une remise pouvant aller jusqu’à 10€ par mois au total. Cependant, il semble qu’aucune disposition ne soit prise pour bénéficier de plusieurs forfaits mobiles à un tarif préférentiel lors de la souscription.

Ainsi, l’abonné Bbox + Mobile aura le choix du forfait mobile qui lui convient le mieux et bénéficiera d’une remise sur ce dernier, sans enrichissement et avec un engagement. Cependant, l’opérateur s’apprêt à lancer une nouvelle gamme d’offres convergentes en octobre nommée “B.iG”, qui doit permettre de bénéficier de tarifs dégressifs selon le nombre de lignes souscrites, soit “jusqu’à 10 euros/mois de réduction par ligne à partir de trois forfaits. Le prix de la box associée, lui, n’augmentera pas au bout d’un an. Nouveauté : il sera possible d’inclure dans sa « famille B.iG » des personnes extérieures à son foyer”.

L’exception “SFR Multi”

SFR suit globalement la même ligne que les deux opérateurs cités précédemment avec des remises sur les offres mobiles mais dispose de sa propre singularité, à savoir SFR Multi. “Avec une box SFR au sein du foyer, les abonnés peuvent bénéficier du partage de gigas jusqu’à 100Go/mois sur les lignes des proches, de remises sur le mobile jusqu’à 20€/mois sur 4 lignes mobile et de remises jusqu’à 5€ par mois sur l’offre « Maison Sécurisée »“, précise l’opérateur. Ici, il est ainsi possible de prendre une offre à 200 Go de l’opérateur avec sa box puis de souscrire trois forfaits supplémentaires à 1.99€/mois et d’y ajouter 30 Go sans surcoût. Une offre plus modulable sur le mobile et unique sur le marché français qui permet de gérer les besoins du foyer en data en dehors du forfait principal par exemple.

Verdict : Free Family propose plus simple et plus riche en data

L’opérateur de Xavier Niel en est conscient : il est le seul à proposer un forfait illimité sans engagement avec son offre convergente, d’autant plus qu’il est désormais possible d’en avoir 4 en même temps avec un tarif réduit la première année, le tout sans engagement. L’avantage étant également ici la simplicité et la clarté de l’offre, le tarif et le contenu du forfait ne changent pas peu importe la box que vous prenez. Orange et Bouygues de leur côté proposent des remises plus ou moins importantes selon le forfait choisi, mais avec un engagement et, dans le cas d’Orange, les remises les plus élevées sont sur des offres déjà plutôt onéreuses. SFR fait figure d’exception avec sa proposition “Multi”, qui pourra ravir ceux souhaitant bénéficier de “petits forfaits” complémentaires à une offre principale avec le partage de Go.

Avec quatre forfaits illimités à 9.99€/mois pendant un an (puis 15.99€/mois) pour tous les abonnés Freebox, Free continue ainsi de proposer des offres abordables et riches, tout en unifiant sa gamme quadruple-play. La question demeurant : est-il nécessaire de disposer de 4 offres illimitées ? Avec l’explosion des usages, cela peut s’entendre pour des familles avec des adolescents ou jeunes adultes consommant beaucoup de data ou souhaitant utiliser leurs offres mobile comme connexion internet fixe, sans avoir à prendre leur propre box dans leurs logements par exemple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox