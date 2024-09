Bouygues Telecom va lancer une nouvelle marque et des évolutions pour ses offres fixe et mobile

Bouygues Telecom devrait dégainer début octobre sa nouvelle marque “B.iG” pensée pour inciter ses clients à regrouper toutes leurs lignes grâce à des avantages. Par ailleurs, sa box Ultym va passer à 8 Gbit/s et la Must à 2 Gbit/s. Une hausse de prix est prévue pour les nouveaux abonnés.

A l’heure où des rumeurs persistantes de plan social circulent chez Bouygues Telecom et que le rachat de La Poste Mobile se fait toujours attendre, l’opérateur va intensifier la convergence de ses offres fixe et mobile via le lancement début octobre d’une nouvelle marque “B.iG”. Selon plusieurs sources, le journaliste de la Correspondance de la Presse, Romain, a révélé le 18 septembre sur X, les contours de cette évolution importante.

Les clients devraient ainsi avoir le droit à des tarifs dégressifs selon le nombre de lignes souscrites, soit “jusqu’à 10 euros/mois de réduction par ligne à partir de trois forfaits. Le prix de la box associée, lui, n’augmentera pas au bout d’un an. Nouveauté : il sera possible d’inclure dans sa « famille B.iG » des personnes extérieures à son foyer”. Une partie des clients box et mobile actuels profiteront automatiquement de ces avantages. L’objectif pour l”opérateur serait d’inciter ses abonnés à regrouper toutes leurs lignes, là où très souvent ils disposent encore d’un forfait chez un concurrent.

Il sera également possible de lier un RIB différent pour chaque ligne. En revanche, des enrichissements vont faire grimper les prix de base en moyenne de 2 euros. L’offre Ultym va passer à 8 Gbit/s et la Must à 2 Gbit/s.

