Xavier Niel (Free) et Canal+ : une relation forte malgré quelques accrocs

Free et Canal+ entretiennent un partenariat solide en France, Xavier Niel s’assure d’une relation solide avec le groupe Vivendi tout en restant éloigné de son propriétaire Vincent Bolloré.

Un opérateur et un groupe audiovisuel ne peuvent pas vraiment s’ignorer. D’autant que Canal+ et Iliad (Free) sont tous deux dirigés par des milliardaires très connus : l’un par Vincent Bolloré, l’autre par Xavier Niel. Ce dernier soigne donc ses relations avec la maison-mère de Canal, sans pour autant trop s’acoquiner avec son sulfureux propriétaire.

Un connaisseur l’affirme auprès de BFM : “Xavier Niel a une vraie relation avec Maxime Saada, mais pas avec Vincent Bolloré“. Une proximité avec le président du directoire qui a sans aucun doute facilité certains accords comme l’intégration de Canal+ La Chaîne en Live sur la Freebox Ultra lancée en janvier et d’un point de vue business, Canal+ ne peut pas ignorer Free et réciproquement : les abonnés Free veulent pouvoir accéder aux contenus Canal+ sur leur Freebox.

D’autant qu’avec son expansion à l’international, Iliad sera forcément amené à revoir Vivendi qui a multiplié les acquisitions en Europe, en Asie et va bientôt s’emparer de Multichoice, le premier groupe de chaines payantes en Afrique “où Xavier Niel veut développer Free” selon BFM. Ce fut déjà le cas en Italie, en 2015, lorsque Xavier Niel et Vincent Bolloré se faisaient face pour la prise de contrôle de Telecom Italia. Au final, Iliad se lancera sous sa propre marque en Italie, en dynamitant les prix et devant le premier recruteur sur le mobile pendant des années, entraînant des pertes importantes pour Bolloré. Si Stéphane Richard, ancien patron d’Orange, affirme que “Vincent Bolloré en veut à Xavier Niel d’avoir abîmé Telecom Italia“, un proche de la famille tempère : “il n’y a entre nous ni passion ni haine“.

Les deux milliardaires se sont également éloignés politiquement, Xavier Niel restant proche d’Emmanuel Macron tandis que les relations sont plus tendues entre le président et Vincent Bolloré. Il est loin le temps où Xavier Niel et Vincent Bolloré prenaient la pose ensemble à un cocktail de l’Autorité de la concurrence…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox