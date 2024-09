Clin d’oeil : Xavier Niel “doit 20 balles” aux abonnés Free venus à l’Olympia et les rembourse

Le fondateur de Free a fait son show hier à l’Olympia et a fini sur une annonce collant bien à l’esprit Free : un site permet aux abonnés fixe et mobile s’étant rendus sur place d’être remboursés de 20€ sur leur facture.

Ce mercredi 18 septembre s’est tenu à l’Olympia un show assez unique : Xavier Niel, sur scène, pendant une heure et demie faisant la promotion de son prochain livre “Une sacrée envie de foutre le bordel“… à sa sauce.

Entre récits de vie parodiques, sketchs, interventions d’acteurs du web (Squeezie, Léna Situations…), la promotion n’avait rien d’une conférence sérieuse sur “comment devenir milliardaire”. Dans son envie de montrer qu’il n’était pas un patron “comme les autres”, il a lu des tweets le critiquant et l’insultant, a donné comme premier conseil de “faire de la prison”, a traité Albert Einstein et Léonard de Vinci de loser pour ne pas avoir créé de startups… Le show s’est même conclu sur un concert de Nadya.

Pour remercier les personnes s’étant déplacés, Xavier Niel a voulu offrir 20 euros et des pizzas aux personnes présentes. Après avoir distribué des cartons dans la salle, il annonce ainsi le lancement du site xaviermedoit20balles.com… Qui existe vraiment. En s’y connectant, les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent saisir leur numéro de ticket et celui de leur ligne Free et réclamer une remise de 20€ sur leur facture. De quoi rappeler l’opération au lancement de Free Mobile où les personnes présentes à la conférence de presse avaient trouvé une pièce de 2€ sur leur siège. Décidément, Xavier Niel ne veut rien faire comme les autres.

Source : Numerama

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox