SFR lance une “multitude d’avantages” pour ses abonnés et cherche à se différencier avec le partage de gigas

Frappée par une fuite massive d’abonnés, la filiale d’Altice continue son opération reconquête en lançant son programme “SFR Multi” afin de permettre notamment à ses abonnés partager leurs gigas avec leurs proches.

Après avoir revue sa gamme fixe en mars 2024, puis mobile en juin en offrant désormais la 5G dans ses forfaits, SFR annonce à présent rapprocher les avantages Multi Packs et « SFR Family ! » pour lancer son programme unique « SFR Multi ».

“Ainsi, avec une box SFR au sein du foyer, les abonnés peuvent bénéficier du partage de gigas jusqu’à 100Go/mois sur les lignes des proches, de remises sur le mobile jusqu’à 20€/mois sur 4 lignes mobile et de remises jusqu’à 5€ par mois sur l’offre « Maison Sécurisée »“, précise l’opérateur.

SFR Multi met donc l’accent sur l’opportunité qu’offre le partage de gigas SFR au sein du foyer et de faire des économies. “Il s’agit d’un atout unique pour optimiser les coûts sur les différentes lignes, être flexible en fonction des besoins de data, garder le contrôle sur l’usage Internet des enfants, ou encore aider un senior à se familiariser avec son offre Mobile”, assure-t-il.

Pour personnaliser les besoins de chaque ligne, que cela soit de manière récurrente ou ponctuelle, les abonnés sont invités à se rendre dans l’appli « SFR & Moi » ou leur espace client. “Avec le partage de gigas SFR, un forfait 2h à 1,99€/mois pour les clients box peut par exemple recevoir jusqu’à 100Go de data”, illustre SFR.

Pour souscrire à SFR Multi, il est nécessaire de disposer d’une offre Box du FAI et jusqu’à 4 forfaits mobile et de créer un groupe SFR Multi depuis l’Espace client ou de souscrire à l’offre Maison Sécurisée.

SFR couvre aujourd’hui 99,9% de la population en 4G et 78% en 5G avec plus de 9700 communes ouvertes. L’opérateur s’est par ailleurs classé premier ex aequo sur les performances de l’Internet mobile selon le dernier baromètre nPerf des connexions Internet mobiles pour le premier semestre 2024, notamment grâce à ses performances en termes de débits.

