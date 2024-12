Canal+ annonce étendre son partenariat avec les Smart TV Vidaa, de nouveaux abonnés français ont accès à l’application

Les abonnés Canal+ d’Outre-Mer peuvent désormais accéder à l’application de la filiale de Vivendi sur les téléviseurs Vidaa.

Canal+ renforce sa présence sur l’ensemble des territoires où il opère grâce au renforcement de son accord avec Vidaa. Son application sera ainsi distribuée dans plus de 40 territoires. Si elle était déjà intégrée sur les téléviseurs connectés du fabricant en France métropolitaine, les Français d’Outre-mer verront ainsi débarquer Canal+ sur Vidaa OS, en plus de l’Europe Centrale, du Vietnam, Myanmar ainsi que l’Afrique subsaharienne francophone.

Canal+ sera ainsi préinstallé sur les Smart TV concernées, mais la filiale de Vivendi ne s’arrête pas là et annonce qu’à partir de 2025, un bouton dédié sera présent sur les télécommandes des Smart TV Hisense au Vietnam.

“Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec VIDAA sur l’ensemble de nos territoires, démontrant une fois de plus l’accélération du développement international de Canal +. Notre collaboration fructueuse se poursuivra afin de proposer année après année l’accès le plus simple et le plus rapide à l’ensemble des contenus et bouquets de Canal+ sur tous les téléviseurs intelligents équipés de VIDA” affirme le groupe.

