Free enrichit son catalogue de films proposés dans Oqee Ciné, inclus pour tous ses abonnés

Pierce Brosnan est à l’honneur, mais vous pouvez aussi retrouver un film culte et des fictions en tout genre dans le nouvel arrivage d’Oqee Ciné.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries gratuitement, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. L’opérateur ajoute ainsi 10 nouveaux films, avec, en particulier, trois films mettant à l’honneur Pierce Brosnan.

Le Tailleur de Panama

Up & Down

Urge : Drogue mortelle

Susie et les Baker Boys

After Earth

Secret Party

L’Île au Trésor (1972)

Défendu

Le Meilleur

Flic de Haut Vol

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox