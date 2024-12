Free Mobile booste massivement son offre Série Free sans changer de prix

Free Mobile répond à la concurrence en proposant un forfait Série Free survitaminé à 200 Go, sans faire bouger son tarif.

Fin novembre, l’opérateur lançait une nouvelle offre Série Free à 140 Go pour 8.99€/mois. Aujourd’hui, Free Mobile décide de frapper fort en enrichissant non seulement l’enveloppe de données disponible en France, mais aussi à l’étranger et ce sans faire bouger le prix.

Ainsi, le forfait Série Free propose dorénavant 200 Go de data en 5G, les appels SMS et MMS illimités ainsi qu’Oqee inclus, mais aussi 30 Go de data utilisables depuis l’Europe et les DOM.

Une réponse directe aux offres récentes de la concurrence, puisque Red by SFR propose une offre 200 Go avec 38 Go à l’étranger pour 7.99€/mois, tandis que Bouygues Telecom met en avant un forfait disponible jusqu’au 1er janvier avec 200 Go de data pour 9.99€/mois.

Seuls les nouveaux abonnés peuvent accéder à cette nouvelle offre, qui basculera au bout d’un an sur le forfait Free 5G à 19.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox