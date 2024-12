Abonnés Freebox et Prime : un dernier jeu PC à récupérer gratuitement cette année

Pour la dernière semaine de l’année, Amazon propose de télécharger un jeu assez particulier.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après plusieurs semaines chargées en termes d’arrivage, Prime Gaming, finit l’année en douceur avec un seul nouveau titre, nommé The Town of Light. Il est disponible pendant 61 jours, mais une fois récupéré, vous pourrez y jouer même après cette période.

Basé sur des recherches approfondies et inspiré de faits réels, The Town of Light est un jeu d’aventure psychologique à la première personne qui se déroule dans l’asile psychiatrique de Volterra, en Toscane, en Italie.

Jouez à travers les yeux de Renée, une jeune fille de 16 ans qui souffre des symptômes de la maladie mentale. Elle est à la recherche de réponses à bien des questions sur son passé, alors qu’elle explore le lieu où elle a passé la majorité de sa jeunesse. Guidez Renée à travers une journée sombre et émotionnelle où les frontières entre divertissement, narration et réalité se brouillent.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

