Free Mobile lance l’eSIM à La Réunion

Free Mobile introduit l’eSIM sur l’île intense.

Les nouveaux abonnés et les Freenautes actuels de Free Réunion peuvent désormais bénéficier de l’eSIM. Comme en France métropolitaine et dans les Caraïbes, cette dernière est facturée 10€.

Plus de sept ans après avoir révolutionné le marché à La Réunion avec un forfait généreux en data à 9,99€/mois, et près d’un an après le lancement du forfait 5G à 15,99€, Free Réunion propose désormais l’eSIM, que ce soit lors de la souscription ou pour les abonnés actuels. Ainsi, l’opérateur de Xavier Niel devient le second opérateur à proposer cette technologie sur l’île, quelques mois après Orange Réunion.

Facturée 10€ comme une carte SIM classique, l’eSIM est facile à activer depuis l’Espace Abonné. Assurez-vous toutefois que votre smartphone soit compatible. Pour le savoir, Free met à disposition une page dédiée.

Les abonnés peuvent également appeler l’assistance Free au 3244 pour commander une eSIM auprès d’un conseiller.

Une fois l’eSIM commandée, l’installation se déroule en 2 étapes :

1. Scan du QR Code.

2. Saisie du code de confirmation à 6 chiffres.

Pour les futurs abonnés qui souhaitent souscrire aux Forfaits Free Réunion 4G et 5G, ils peuvent directement commander une eSIM (10€) sur mobile.free.re.

