Orange, Free, SFR et Bouygues sommés de bloquer les sites frauduleux de billets pour les JO 2024

La justice française a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à internet de bloquer, sous trois jours, l’accès à des centaines de sites frauduleux vendant illégalement des billets pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette mesure vise à protéger les consommateurs et à maintenir l’ordre public, en garantissant que seuls les billets achetés via la plateforme officielle sont valides.

La justice française a pris des mesures drastiques pour contrer les sites de vente de billets frauduleux en amont des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Dans une décision rendue le 29 juillet, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) de bloquer l’accès à ces sites sur le territoire français. Les entreprises concernées, notamment Orange, SFR, SFR Fibre, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Telecom et Outremer Télécom (OMT), disposent de trois jours pour mettre en place des mesures efficaces afin de garantir le blocage des sites identifiés jusqu’à la fin des Jeux.

La prolifération des sites frauduleux

Cette décision intervient dans un contexte où des centaines de sites frauduleux proposent illégalement des billets pour les événements sportifs. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) sont les seuls détenteurs légitimes des droits de commercialisation des billets, disponibles uniquement via la plateforme officielle. Toutefois, des sites tels que tickets-paris24.com et ticketsparis2024.com, parmi de nombreux autres, tentent de profiter de l’engouement populaire en proposant des billets de manière illégale.

Une mesure nécessaire pour maintenir l’ordre public

Le tribunal a justifié cette décision en soulignant que la vente non autorisée de billets, en contradiction avec les conditions générales de vente et de revente, ainsi que les atteintes aux symboles et propriétés olympiques, représentaient un danger pour l’ordre public. Ces actions illégales pourraient non seulement causer des dommages financiers aux détenteurs des droits, mais aussi engendrer des troubles significatifs. En juin, à moins de deux mois de la cérémonie d’ouverture, les autorités avaient déjà identifié au moins 338 sites frauduleux de revente de billets.

La responsabilité des fournisseurs d’accès à internet

Les fournisseurs d’accès à internet jouent un rôle crucial dans l’application de cette mesure de blocage. Ils doivent s’assurer que les sites listés par le tribunal sont inaccessibles depuis le territoire français, utilisant tous les moyens technologiques à leur disposition pour y parvenir. Cette initiative vise à protéger les consommateurs et à maintenir l’intégrité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

En somme, cette décision marque une étape importante dans la lutte contre la fraude en ligne, particulièrement dans le contexte des événements sportifs mondiaux. Elle rappelle l’importance de la vigilance et de la coopération entre les autorités judiciaires, les organisations sportives et les fournisseurs de services internet pour garantir une expérience sécurisée et authentique aux spectateurs des Jeux.

Source : BFM

