Free Caraïbe décroche de nouvelles fréquences mobile en Outre-mer et candidate pour en obtenir d’autres

L’Arcep dévoile les résultats d’enchères pour obtenir des fréquences en Outre-Mer et annonce de nouvelles candidatures.



Free Caraïbe vient de se voir attribuer plusieurs fréquences en Martinique et en Guadeloupe. Après une phase d’attribution de blocs de 50 MHz dans la bande 3.4 – 3.8 GHz contre engagements, des enchères ont été réalisées pour chaque opérateur candidat.

Free Caraïbe obtient donc 50 MHz supplémentaires (100 MHz au total) pour 16 000 € en Martinique et en Guadeloupe. D’autres enchères ont eu lieu pour des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, Free Caraïbe a ainsi obtenu 10 MHz duplex en Martinique et en Guadeloupe, sans montant supplémentaire à régler. Des enchères de positionnement sont prévues pour l’ensemble de ces fréquences dans les semaines à venir.

De nouvelles candidatures

Suite à un appel à candidature pour une attribution de fréquences dans les bandes 1800 MHz et 2,1 GHz en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à La Réunion et à Mayotte, et dans la bande 900 MHz en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, plusieurs opérateurs ont déposé leur dossier et Free Caraïbe a été retenu pour participer aux enchères.

L’opérateur lancé par Iliad en mai 2022 a ainsi candidaté pour obtenir des fréquences dans les bandes 900, 1800 et 2100 MHz en Guyane. Il devra faire face à Digicel, Orange et Outremer Telecom durant ces enchères. Mais un autre opérateur détenu en partie par la maison mère de Free s’est, lui aussi, montré intéressé dans d’autres régions. Telco OI, détenu à parts égales par AXIAN et Iliad, a montré son intérêt pour obtenir des fréquences à la Réunion et à Mayotte. L’Arcep va désormais instruire les dossiers de candidatures. Elle s’assurera dans ce cadre de leur conformité aux critères de recevabilité et de qualification des procédures. À l’issue de cette instruction, l’Arcep publiera la liste des candidats admis à participer aux enchères.

