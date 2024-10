Free Mobile : un nouveau smartphone abordable et intéressant de Xiaomi disponible

Pour un cadeau de dernière minute ou pour s’équiper d’un smartphone neuf, le Redmi 14C est désormais proposé chez Free Mobile.

Des caractéristiques assez intéressantes dans un prix franchement raisonnable, c’est semble-t-il la promesse de Redmi 14C. Ce smartphone lancé il y a peu par Xiaomi est dorénavant disponible chez l’opérateur de Xavier Niel.

Vous pouvez vous le procurer pour 169€, ou opter pour l’option Free Flex en versant 29€ à la commande puis 4.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 20€.

Le Xiaomi Redmi 14C se distingue par son design fin de 8,22 mm avec des tranches plates et un châssis en plastique polycarbonate qui imite l’aspect métallique. À l’arrière, un module photo circulaire ajoute une touche d’élégance, et le smartphone est disponible en trois coloris : noir avec une finition en verre, vert avec une texture mate et bleu avec un effet brillant. Il est équipé d’un écran LCD de 6,88 pouces avec une définition HD+ (1640 x 720 pixels), et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide.

Côté performances, le Redmi 14C s’appuie sur une puce MediaTek Helio G81-Ultra associée à 4 ou 8 Go de RAM, offrant des performances solides pour les tâches courantes telles que la navigation web, les réseaux sociaux et la lecture de contenu multimédia. Il gère également des jeux exigeants avec des paramètres graphiques réduits. Le smartphone propose une caméra selfie de 13 Mpx et un capteur photo arrière de 50 Mpx capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde. Enfin, il est équipé d’une batterie de 5 160 mAh compatible avec la charge rapide de 18 W, assurant une bonne autonomie.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox