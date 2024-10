Free Pro inclut désormais une option pour ses clients Freebox

Le renvoi d’appels vers les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine (hors numéros spéciaux) est désormais inclus dans l’offre Freebox Pro.

Lancé en 2021 avec un millier de clients, l’opérateur B2B de Free en compte désormais 70 000 entreprises clientes. Aujourd’hui, la filiale B2B d’iliad gagne des parts de marché progressivement en proposant une offre fixe avec sa Freebox Pro 100% fibre jusqu’à 7 Gbit/s en descendant et 1 Gbit/s en montant., un forfait mobile 150 Go en 5G en France métropolitaine, avec 25 Go utilisables à l’étranger, mais aussi sa solution Cyber XPR afin de démocratiser la cybersécurité pour toutes les entreprises.

Ce 3 octobre, l’opérateur a d’ailleurs mise à jour sa brochure tarifaire Freebox Pro. Une évolution est à noter, le renvoi d’appels vers les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine (hors numéros spéciaux) est maintenant inclus, a découvert Tiino-X83.

La Freebox Pro inclut également un VPN pour l’accès distant, une adresse IP fixe v4 sur demande et sous réserve de disponibilité, une ligne fixe analogique avec numéro de ligne polyvalent ou portabilité d’un numéro de ligne existant et une ligne VoIP avec numéro de ligne polyvalent. On retrouve également un service de messagerie vocale activable sans frais depuis l’Espace Client, mais aussi le Service Business Continuity qui permet une bascule automatique des flux internet via le réseau 4G en cas de défaillance du lien d’accès principal.

Free Pro met aussi à disposition un modem 4G externe et d’une carte SIM avec 100 Go utilisable en France métropolitaine uniquement ainsi que le service Cloud Sync Pro comprenant 200 Go de capacité de stockage cloud inclus pour la synchronisation des données stockées sur les disques durs internes.

