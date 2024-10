Orange, Free, SFR, Bouygues : la fin de la 2G et de la 3G va coûter très cher aux copropriétaires

Avec l’extinction de la 2G/3G, de nombreux ascenseurs vont devoir remplacer leurs téléalarmes, entraînant une hausse des charges pour les copropriétaires.

D’ici 2030, il n’y aura plus de réseaux 2G ni 3G en France. Orange ouvrira le bal en éteignant son réseau 2G fin 2025, puis la 3G en 2028, SFR et Bouygues Telecom couperont la 2G en 2026 tandis que la 3G se poursuivra jusqu’en 2028 pour le premier et 2029 pour le second… Si on peut penser directement aux téléphones compatibles, d’autres appareils se retrouveront privés de réseau, notamment les ascenseurs.

En effet, près de la majorité des 630 000 ascenseurs dans notre pays comptent sur la 2G ou la 3G pour leur service de téléalarme, permettant de joindre de l’aide en cas de soucis. Cette fonctionnalité étant obligatoire, il va falloir remplacer ces équipements et les faire migrer vers la 4G, voire la 5G.

Outre le coût d’installation de nouveaux équipements, qui devrait être assez limité grâce aux contrats de maintenances, c’est l’abonnement au service qui augmenterait drastiquement. D’après des témoignages recueillis par Capital, la facture pour une copropriété de 18 lots passerait de 360 à 850€ par an, en 4G.

Source : Le Figaro Immobilier

