Mettez du style dans vos appels vidéo : WhatsApp dévoile ses nouveaux filtres

WhatsApp passe à la vitesse supérieure et injecte une dose de fun dans ses appels vidéo ! C’est chose faite avec la dernière mise à jour du réseau social de Meta. Filtres, arrière-plans et options de retouche débarquent pour pimper vos échanges.

Envie de changer d’atmosphère en un clic ? WhatsApp propose désormais dix filtres pour colorer vos appels et dix arrière-plans pour transformer votre décor. Envie d’un look rétro ? Ou peut-être d’un fond paradisiaque ? Vous avez le choix ! Ces effets visuels promettent de rendre vos discussions plus conviviales, voire un brin artistiques.

Parce que les appels vidéo ne sont pas réservés qu’aux visages frais du matin, des options de retouche vous permettent d’ajuster la luminosité ou de lisser vos traits. L’objectif ? Vous aider à vous sentir à l’aise, peu importe l’heure ou l’endroit.

Comment en profiter ?

Pour activer ces nouvelles options, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur l’icône des effets en haut à droite lors d’un appel. Et hop, une interface colorée s’affiche, prête à donner vie à vos idées.

Déployée progressivement sur iOS et Android, cette mise à jour devrait toucher l’ensemble des utilisateurs dans les semaines à venir. Patience, le fun arrive sur vos écrans !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox