Red by SFR corrige le tir, son forfait 5G data illimitée à prix cassé à La Réunion l’est désormais vraiment

Red by SFR tente de révolutionner le marché avec son premier forfait 5G véritablement illimité sur l’île intense.

Red by SFR, l’opérateur téléphonique français bien connu, a finalement revu sa copie concernant son offre de forfait 5G illimité, pour le plus grand bonheur des gros consommateurs et des passionnés de technologie. En effet, l’offre initiale, lancée début avril, comportait certaines limitations qui n’ont pas manqué de décevoir les utilisateurs les plus exigeants.

L’offre initiale proposait un forfait 5G “illimité” à 14€99 pendant les six premiers mois, puis à 19€99. Cependant, en y regardant de plus près, on pouvait lire dans les mentions légales et les petits caractères de l’offre une limitation à 300Go/mois. Une restriction qui a certainement déplu aux utilisateurs les plus voraces de données mobiles, d’autant plus que l’offre lancée il y a quelques jours par RedBySFR Réunion laissait présager de meilleures perspectives. En effet, depuis quelques jours, RedBySFR a lancé une nouvelle offre 5G illimitée, cette fois-ci sans aucune restriction de données. Proposée à 9€99 pendant les trois premiers mois, puis à 19€99/mois, cette offre a le mérite de faire disparaître totalement le fair use de l’offre précédente, mettant ainsi fin aux 300Go de limitation.

Cette nouvelle offre 5G n’a désormais plus de limite et révolutionne l’accès à la 5G illimitée sur l’île. Avec une couverture 5G en constante évolution, RedBySFR promet une expérience utilisateur améliorée.

La décision de RedBySFR de proposer un forfait 5G véritablement illimité constitue une excellente nouvelle pour les gros consommateurs de données, en particulier pour ceux qui utilisent leur téléphone portable comme principal moyen de se connecter à internet. En proposant cette offre, RedBySFR se positionne comme un acteur majeur du secteur et donne ainsi un nouveau coup de pied dans la fourmilière des télécommunications à La Réunion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox