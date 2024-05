La carte SIM triple découpe de Free se refait une beauté à La Réunion

Une nouvelle carte triple découpe fait son apparition à La Réunion.

Free Mobile a récemment apporté une mise à jour subtile à sa SIM triple découpe à La Réunion. Lancée en 2017 en parallèle avec l’offre Complètement Toké à La Réunion, cette SIM a su séduire les utilisateurs par sa praticité et son accessibilité originale. Aujourd’hui, elle s’offre un lifting.

La nouvelle SIM triple découpe arbore un nouveau design épuré et modernisé. Le logo Free a été réduit, la mention “à conserver” a été ajoutée sur la partie découpée, et les informations superflues telles que la mention RCS et la localisation du siège ont été supprimées. Le verso de la carte a également été simplifié, ne laissant place qu’aux dessins du système triple découpe.

Autre enseignement, c’est la disparition de la mention “Free.re” ainsi que de son URL. En France métropolitaine, Free Mobile a quant à lui lancé la triple découpe pour la première fois en mars 2024.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox