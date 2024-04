Orange lance l’eSIM à La Réunion

Orange lance la technologie eSIM en premier à La Réunion.

La semaine dernière, Orange Réunion a créé la surprise en lançant l’eSIM sur l’île de La Réunion, à la fois sur sa marque Orange et Sosh, devançant ainsi ses concurrents et Free Réunion. Cette annonce marque une étape importante dans le déploiement de cette technologie innovante sur l’île.

L’eSIM, ou carte SIM embarquée, est une technologie récente qui permet de se passer de la carte SIM physique traditionnelle. Elle est directement intégrée dans les smartphones, les tablettes et les montres connectées, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une expérience utilisateur améliorée. Grâce à cette nouvelle technologie, les abonnés d’Orange Réunion pourront désormais activer leur forfait mobile en quelques clics seulement, sans avoir à se soucier de l’insertion d’une carte SIM dans leur appareil. Cette innovation devrait également faciliter la vie des voyageurs étrangers, qui pourront souscrire à un forfait local sans avoir à changer de carte SIM.

Free Réunion, de son côté, nous avait annoncé lors de la journée communauté de Free 2023, un lancement courant 2024 de la technologie eSIM. Le déploiement anticipé de cette technologie par Orange Réunion risque donc de mettre la pression sur l’opérateur concurrent, qui devra revoir sa stratégie pour rester compétitif sur le marché réunionnais.

L’arrivée de l’eSIM à La Réunion est une excellente nouvelle pour les consommateurs, qui pourront bénéficier de cette technologie de pointe pour faciliter leur quotidien. Orange Réunion se positionne ainsi comme un acteur majeur de l’innovation dans le domaine de la téléphonie mobile, en proposant des solutions toujours plus adaptées aux besoins de ses clients.

L’eSIM est une technologie prometteuse qui devrait révolutionner notre manière d’utiliser nos appareils mobiles. Orange Réunion a pris une longueur d’avance sur ses concurrents en la proposant en premier à ses clients. Il sera interessant de suivre le marché des télécoms dans les mois à venir, en particulier en ce qui concerne l’eSIM, tout en espérant que Free reste reactive dans l’accès a ce genre innovations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox