Clin d’oeil : Red by SFR annonce lancer une offre 5G data illimitée à moins de 20€, enfin presque

Un forfait 5G illimité sur l’île de la Réunion, du moins en apparence !

Bonne nouvelle pour les amateurs de data à La Réunion ! Red by SFR a annoncé ce jeudi 4 avril une amélioration significative de son offre 5G. Désormais, l’opérateur propose un forfait mobile 4G/5G avec de la data en “illimité” à 14€99 pendant les six premiers mois, puis 19€99 par mois. Une offre alléchante, mais qui cache un léger bémol.

En effet, en plongeant dans les conditions générales de l’offre, on découvre un quota de 300Go/mois, au-delà duquel le débit est réduit. Une offre illimitée en data qui ne l’est donc pas vraiment, mais qui a le mérite de la transparence. Contrairement à un autre opérateur local, SFR Réunion joue la carte de l’honnêteté en indiquant clairement cette restriction dans ses CGV.

Cette nouvelle offre place SFR Réunion en concurrence directe avec Zeop Mobile et son offre 4G “illimité” à 19€99 (hors avantage quadruplay). Avec 300Go de data, des appels/SMS/MMS illimités, SFR Réunion se positionne en haut du panier en termes de data sur le marché réunionnais. Cependant, cette offre ne répond peut-être pas aux attentes des abonnés globe-trotteurs. En effet, Free Réunion propose une offre compétitive avec 210Go à 15€99, accompagnés de 35Go utilisables dans plus de 100 destinations à travers le monde. Une offre imbattable pour les voyageurs et les amateurs de data à l’international. De son côté, Sosh Réunion reste en retrait de la guerre des prix et propose toujours une offre 5G raisonnable à 17€99 pour une enveloppe de 200Go/mois.

Ce nouveau coup de pied dans la fourmilière, initié par SFR via sa marque RED, pourrait potentiellement inciter les autres opérateurs à revoir leurs offres. Espérons que Free Réunion saura, un jour, démontrer à la concurrence ce qu’est une véritable offre de data illimitée comme dans l’Héxagone. En attendant, les consommateurs réunionnais bénéficient désormais d’un choix plus large d’offres compétitives et presque transparentes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox