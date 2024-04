YouTube : de la publicité diffusée lorsque vous mettez une vidéo en pause

Google est en quête de diversification concernant la monétisation de YouTube.

Pour faire face au manque d’attrait à l’offre YouTube Premium, la plateforme augmente la diffusion de publicité. Désormais, en plus de publicités avant et au milieu des vidéos, Google pense à diffuser de la publicité lorsque vous mettez la vidéo en pause. Un concept validé suite à une phase test comme l’indique Philipp Schindler, responsable chez Google et YouTube.

Selon Google, ce genre de publicités sera déployé prochainement et devrait être mieux acceptée par les utilisateurs puisqu’elles n’arrêtent pas une vidéo en cours de lecture. De plus, cette fonctionnalité serait intéressante pour les annonceurs qui accorderaient des tarifs plus élevés sur ce format. Il semblerait que les téléviseurs connectés bénéficient en premier de cette nouveauté. À voir si ces dernières seront étendues à d’autres supports.

Source : Android Authority

