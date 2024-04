Orange et Sosh offre pendant un mois l’accès Premium à un célèbre service de streaming

L’offre Premium de Disney+ est offert pendant un mois d’essai chez Orange et Sosh.

Disney+ Premium est offert durant un mois jusqu’au 5 juin 2024 inclus pour essayer le service. Résiliable à tout moment, Disney+ Premium sera facturé 11,99 € par mois au-delà du mois d’essai. Cette formule permet de bénéficier de la qualité 4K UHD, de l’audio en Dolby Atmos et de visionner les programmes jusqu’à quatre écrans en simultanés. Mais aussi de télécharger les contenus sur maximum 10 appareils différents.

L’offre est réservée aux abonnés mobiles et abonnés internet d’Orange et sa filiale ayant demandé l’activation de la TV d’Orange et disposant du Décodeur TV. Pour bénéficier de l’offre, il faut se connecter sur Disney+ via lien que vous avez reçu par e-mail et SMS pour activer votre compte ou depuis votre Espace client Orange ou Sosh. L’activation pourra également se faire avec les identifiants Disney+ habituels dans le cas d’un compte Disney préexistant.

Disney+ Premium est compatible sur tous les décodeurs sauf Livebox Play. Possibilité d’échanger le décodeur si vous détenez ce dernier. Dans tous les cas, vous pouvez regarder Disney+ sur PC, tablette, smartphone et tous les appareils compatibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox