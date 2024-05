Free : il est de nouveau possible de migrer vers la Freebox Delta avec Player TV Free 4K

Free rouvre les migration vers l’offre Freebox Delta avec Player TV Free 4K.

Alors que depuis plusieurs mois les migrations vers la Freebox Delta n’était proposée qu’avec le Player Devialet, il est maintenant de nouveau possible de migrer également vers le combo Freebox Delta + Player TV Free 4K (qui n’est autre que le Player Pop), depuis l’espace abonné.

Si vous souhaitez migrer vers cette offre, sachez que des frais de migration de 50€ vous seront facturés. Cependant si vous êtes un ancien abonné de plus de 5 ans, Free vous offre ces frais.

Pour rappel, si l’offre Freebox Delta + Player TV Free 4K n’était plus proposé, c’est qu’il y avait un problème de stock de Player TV Free 4K (ou plus simplement Pop). Free indiquait en effet sur l’espace abonnés : “En raison du succès de la Freebox Delta avec Player TV Free 4K, le changement pour cette offre est temporairement indisponible. Rassurez-vous, dès que la situation le permettra vous pourrez à nouveau le demander dans votre Espace Abonné.” L’indisponibilité des migrations vers la Freebox Pop et Delta Pop, montrait que le problème était donc lié à un manque de stock de boîtier TV et non du serveur.

Merci à Tiino-X83

