Nokia fait renaître son iconique 3210 et le modernise

Le Nokia 3210 lancé en 1999 fait son grand retour dans une version remise au goût du jour.

Mi-mars, l’entreprise finlandaise spécialisée dans les télécommunications HMD publiait un tweet annonçant le “retour d’une icône en mai”. Depuis plusieurs années, plusieurs modèles culte de Nokia sont modernisés comme le Nokia 8110 ou “Banana Phone” relancé en 2018 ou encore le 3310 en 2017. Pour mémoire, le 3210 était très populaire à l’époque avec son petit écran horizontal, son capteur photo et ses trois jeux intégrés dessus : Snake, Memory et Rotation puis sera détrôné par le 3310 lancé en 2000.

C’est désormais officiel, la nouvelle version du 3210 est proposée sur le site de HMD au prix de 79,99 €. Cette réédition intègre un écran LCD 2,4 pouces, un appareil photo de 2 Mpx, une connexion 4G et une batterie longue durée de 1450 mAh qui se recharge en USB-C. Côté mémoire, il embarque une 64 MB de RAM et 128 MB de mémoire interne. Il est possible d’insérer une carte MicroSD jusqu’à 32 Go. Le fameux jeu Snake est bien évidemment de la partie dans une version également modernisée. Le 3210 est proposé en trois couleurs : bleu, jaune et noir.

