Free Mobile va lancer un tout nouveau forfait attractif dès ce soir

C’est le retour des ventes privées chez Free. Ce lundi 29 avril à 19h, l’opérateur lancera une nouvelle offre mobile sur le site d’e-commerce Veepee.

Un forfait mobile à prix cassé dont le prix est garanti à vie, c’est ce qui vous attend très probablement ce soir à 19h sur le site Veepee. Pour la 5ème fois seulement, Free Mobile va lancer un nouveau forfait mobile sans engagement sur le site d’e-commerce français.

S’il faudra attendre le lancement pour connaître la nature de l’offre, il est intéressant de jeter un oeil aux précédentes formules lancées. L’opérateur a par exemple proposé en 2022 un forfait 80 Go à 8,99€/mois à vie avec également 8 Go de data depuis l’Europe et les DOM.

