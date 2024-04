Free : jouez gratuitement sur votre smartphone ou ordinateur aux jeux proposés par la nouvelle expérience “Free Play”

Si l’expérience “Free to Play” lancée ce matin par Free dans son concept store vous tente, vous pouvez dès à présent accéder aux jeux gratuitement sur navigateur.

Si vous êtes un peu trop loin de Lieusaint, où Free vient d’ouvrir son concept store “Free to Play” qui propose une expérience ludique aux abonnés et visiteurs, vous pouvez la retrouver en partie sur votre navigateur. En effet, Free met à disposition de nombreux jeux disponibles sur cette page, et vous pouvez ainsi les essayer et comparer vos scores avec l’ensemble des participants. Aucune réelle connexion n’est demandée, il vous suffit d’entrer un pseudo et vous aurez accès à 8 titres gratuits.

On est encore loin des jeux de l’année, mais il s’agit concrètement de petits titres pour navigateur très simples d’accès. Ces jeux ont été développés en quelques semaines par les équipes du Lab 42 et le studio graphique de Free. Dans Free Fighter par exemple, vous devrez vous déplacer en évitant les aliens et en tirant automatiquement des pièces sur ceux-ci pour les détruire et récupérer des items pour augmenter votre score. Au fur et à mesure des niveaux, vous gagnez des bonus vous rendant plus efficaces et le but est simplement de survivre.

Free Run quant à lui vous plonge dans l’espace où vous devrez éviter des ennemis le plus longtemps possible.

Vous pouvez également découvrir SynthLand, où vous incarnez une Freebox Ultra se déplaçant dans un univers où des squelettes l’attaquent. Survivez aux vagues tout en récupérant le maximum de pièces possibles pour faire grimper votre score.

Vous pouvez aussi tester vos capacités rédactionnelles avec TypeFree, qui vous demande de saisir le plus rapidement possible des phrases en lien avec l’opérateur sans faire de fautes. Attention, le pavé numérique n’est pas reconnu, si vous voyez des chiffres dans la phrase.

Si vous êtes prêts à un peu de challenge, rendez-vous dans les minigames Free. Comme son nom l’indique, ce jeu est en fait une succession de mini-jeux au concept simple mais retranscrits dans l’univers de Free. Il faudra enchaîner les mini-jeux très rapidement sans perdre de vie pour faire votre high-score.

Dans Pop Defender, vous devrez simplement protéger la Freebox Pop de virus cherchant à l’infecter en installant des équipements le long d’un circuit imprimé. Au fil des virus détruits, vous gagnez de l’argent qui peut être dépensé dans de nouvelles installations de défense.

Un autre classique des jeux d’arcade a été revisité avec Free Reef Explosive Encounter : vous jouez un vaisseau devant tout simplement tirer sur d’autres fusées Reef dans un shootemup assez simple.

Enfin, un jeu de rythme est proposé avec Frythm, où il faut jouer les bonnes notes au bon moment pour faire le meilleur score possible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox