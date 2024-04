Free lance un nouveau concept store “Free to Play”, une expérience inédite et fun pour les abonnés et prospects

Après le Big Bang Store, Free ouvre Free to Play, une boutique à l’ambiance rétrogaming pour mettre en lumière les valeurs de la marque et ses innovations.

Fort de ses 235 boutiques et après avoir ouvert un premier concept store “Big Bang” à Station F en mai 2023, Free propose à nouveau une expérience unique avec “Free To Play”. Il s’agit d’un nouvel espace de vente et de conseil inédit pour tous les visiteurs et abonnés, situé au sein du centre-commercial Westfield Carré Sénart, à Lieusaint (77)

“Chez Free, on pense que la puissance de nos produits et services est un moyen pour nos abonnés de libérer leurs aspirations. Grâce à cette puissance, ils sont libres de naviguer, jouer, partager en ligne et avec le monde entier. Pour leur garantir tout cela, on a toujours cherché à apporter la meilleure connexion et le meilleur de la technologie. Comme avec notre dernière Freebox, l’Ultra, qui propose une Fibre ultra puissante et surtout le Wi-Fi 7. C’est tout cela qui nous a inspiré pour notre nouveau concept store”, indique l’opérateur.

Un esprit gaming et différents espaces

Dans cette boutique de 88 m2, les visiteurs sont ainsi invités à découvrir la culture Free de manière plus ludique et interactive dans un esprit résolument gaming. Comme son nom l’indique, ici tout le monde est libre de jouer, un établi de divertissement est en effet disponible, composé de 3 jeux de plateau type « casse-tête » mais pas seulement puisqu’un espace dédié au retrogaming prend place et donne son nom à la boutique : “Free to Play”.

“Chez Free, on adore les jeux-vidéo. Et comme on aime tout faire nous-même, on a conçu nos propres jeux inspirés des classiques d’arcade. Vingt-cinq de ces mini-jeux sont mis à disposition des visiteurs de la boutique.Tous ces jeux ont été développés par le Lab 42, un espace dédié à l’innovation et à la Recherche & Développement, hébergé au sein du siège parisien de Free-Groupe iliad”, apprend-on.

En périphérie de la boutique, les abonnés ou prospects peuvent en fonction de leurs besoins effectuer des actes rapides avec l’aide d’un conseiller – achat de carte SIM, règlement de facture, etc. – sur les Simbox, ou encore échanger en aparté avec un conseiller dans une alcôve. Un coin “Freebox Freezone” est également mis à disposition pour tester les Freebox Ultra et Pop. “Pour cela rien de plus simple, les visiteurs peuvent s’asseoir confortablement sur les banquettes, des télécommandes, un écran TV et un téléphone sont mis à disposition”, précise Free.

Au cœur de la boutique, un îlot central, pièce maitresse du concept store, sert enfin à mettre en valeur les smartphones commercialisés. Au-dessus, des écrans géants diffusent des contenus pour souhaiter la bienvenue et mettre en lumière la dernière Freebox en date : la Freebox Ultra. Pour la seconde fois, l’opérateur a fait appel au studio design & build “Yemanja” traditionnellement spécialisé dans l’aménagement de bureau, lequel s’était vu confier en 2023 la réalisation du Big Bang Store, premier concept store de Free.

“En tant que 1er opérateur en termes de croissance d’abonnés en France, on pourrait s’en satisfaire mais on a décidé d’aller plus loin : l’expérience en boutique ne doit pas seulement être de qualité, elle doit aussi être inédite”, a déclaré en marge de ce lancement, Nicolas Thomas, directeur général de Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox