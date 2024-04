Une nouvelle chaîne gratuite française débarque sur Molotov, accessible sur les Freebox Ultra, Pop et mini 4K

La première chaîne Fast de l’INA, “Ardivision” est désormais disponible sur Molotov, celle-ci diffuse en continu les plus grandes émissions de Thierry Ardisson et respecte les heures de programmation de l’époque pour les plus nostalgiques.

Lancée en 2020, l’offre AVOD de Molotov continue de s’étoffer. D’abord appelée Mango puis rebaptisée il y a un an Molotov Channels, celle-ci comprend un catalogue conséquent de films et séries en accès gratuit financé par la pub mais également un bouquet de chaînes thématiques et une trentaine de chaînes FAST (Free-ad-supported streaming télévision) ciblées avec des corners dédiés au cinéma, aux séries, aux documentaires ou encore au divertissement (émissions célèbres, TV réalité).

Lancée en septembre 2023 sur Samsung Plus, la 1ère chaîne FAST de l’INA “Ardivision” débarque désormais la plateforme française de TV par internet aux 22 millions de comptes créés et 379 000 abonnés payants (au 31 mars 2023). Au programme, des milliers d’heures de contenus, à savoir les émissions cultes de Thierry Ardisson comme « Tout le monde en parle », « Rive droite/Rive gauche », et « Paris Dernière ». L’Institut national de l’audiovisuel a fait le choix d’une diffusion en linéaire en respectant les horaires de diffusion originaux des programmes diffusés jadis.

Une autre chaîne FAST de l’INA a également vu le jour cette fois sur Pluto TV en novembre dernier, il s’agit de INA 70 acec le pari de vous faire (re-)devenir un téléspectateur des années 1970 avec les programmes les plus cultes de la décennie, diffusés aussi aux heures de programmation de l’époque, comme il y a 50 ans. (Les Jeux de 20H, Au Théâtre ce soir, Aujourd’hui Madame, Messieurs les jurés, L’École des fans, Apostrophes, Les Borgia ou le sang doré, Les Enquêtes du Commissaire Maigret ou encore Numéro un).

