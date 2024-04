Les Freebox Delta, Ultra et les offres Canal+ boostent le nombre d’abonnés de Netflix, Disney+ et consorts

L’offre Canal+ Ciné Séries représente plus de 50% des clients d’Apple TV+ et Paramount+ en France.

Une stratégie gagnant-gagnant. Depuis plusieurs années, les services de SVOD améliorent davantage leur rentabilité en s’ouvrant à des accords de distribution avec des opérateurs et acteurs tiers, de quoi leur permettre de réduire leurs dépenses publicitaires autour du recrutement de nouveaux abonnés sans intermédiaire via le modèle commercial D2C (Direct-to-Consumer).

Mieux encore, les abonnements « intermédiés » comme par exemple via Canal+ devenu un agrégateur de contenus de référence en France et Free (Freebox Delta et Ultra), comptent de plus en plus dans la base clients des plateformes de streaming selon NPA Conseil. Ainsi, ceux-ci “représentent désormais plus de la moitié des bases d’abonnés à Disney+, Apple TV+ et Paramount+“, apprend-on. La seule offre Canal+ Ciné Séries compte plus de 1 million d’abonnés et représente plus de 50% des clients d’Apple TV+ et Paramount+.

Canal+ inclut par exemple dans son offre Ciné Séries, Disney+ et Netflix Standard, OCS , Paramount+, Apple TV+, Insomnia. Une grande partie des abonnés OCS sont par exemple clients Canal+ aujourd’hui, cela avant son rachat par la filiale de Vivendi. De son côté, Free inclut notamment sans surcoût Disney+ et Netflix avec pub, Prime Video, ou encore Univseral+ dans sa nouvelle offre Freebox Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox