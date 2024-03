Canal+ va franchir aisément la barre des 10 millions d’abonnés en France, le succès est au rendez-vous

Avec le rachat d’OCS, Canal+ va compter plus de 12 millions d’abonnés en France. S’il parvient à boucler trois autres acquisitions visées, le groupe disposera d’un parc de plus de 65 millions de clients dans le monde contre 26,4 millions aujourd’hui.

Tous les voyants sont au vert pour Canal+ autant dans l’Hexagone qu’à l’international, son ambition dans le top 5 des acteurs mondiaux des contenus payants en 20230, prend de plus en plus forme. “Année record pour le groupe grâce au talent de nos équipes et à la confiance de nos abonnés. Parc abonnés, chiffre d’affaires et rentabilité en hausse pour la 7ème année consécutive, c’est désormais 26,4 millions d’abonnés à travers le monde, 12 millions de plus qu’en 2016″, s’est félicité sur X le 7 mars dernier son patron Maxime Saada à l’occasion de la publication des chiffres annuels de la maison-mère Vivendi.

Porté par sa stratégie d’agrégateur de contenus et plateformes mais aussi par des partenariats exclusifs comme avec Warner Bros. Discovery, sans oublier des offres plus attractives comme RAT+ pour les moins de 26 ans, le 1er éditeur de chaînes payantes en France enregistre une croissance nette de 290 000 abonnés sur les 12 derniers mois, et atteint 9,8 millions d’abonnés à fin décembre. Lors des prochains résultats, il pourra ajouter les 2,9 millions d’abonnés d’OCS et donc franchir la barre des 12 millions d’abonnés. Le 31 janvier 2024, le groupe a finalisé l’acquisition, auprès de son partenaire historique Orange, du bouquet de chaînes payantes OCS et de la filiale de coproduction de films et séries Orange Studio, à la suite de l’accord donné par l’Autorité de la Concurrence.

Le chiffre d’affaires des activités de la télévision en France métropolitaine de Canal+ progresse de 3,3 % à taux de change et périmètre constants par rapport à 2022, porté par le développement du parc d’abonnés et la croissance de l’ARPU (revenu moyen par abonné). Aujourd’hui, la filiale de Vivendi enregistre 6,6 millions de téléspectateurs chaque jour, « un record depuis 2021 » et 32 millions chaque mois, du jamais vu depuis 2020. Le groupe le revendique, il propose la première offre thématique de cinéma en France avec notamment Canal+ Cinema(s),Canal+ Box Office et Canal+ Grand écran. Son point fort, diffuser les films six mois après leur sortie en salles en France. Avec 13,4 millions de téléspectateurs par mois sur le sport, la filiale de Vivendi se présente également comme la 1ère offre payante sportive. En 2023, le chiffre d’affaires de groupe Canal+ s’élève à 6 058 millions d’euros, en hausse de 3,2 % par rapport à 2022.

A l’international, CANAL+ a enregistré une croissance nette de près de 600 000 abonnés pour un total de 16,6 millions d’abonnés au total. Son parc pourrait s’élever à l’avenir à plus 65 millions d’abonnés s’il parvient à boucler trois acquisitions visées comme cas le rachat Multichoice, l’opérateur sud-africain aux 20 millions de clients, mais aussi Viu, le Netflix asiatique et ViaPlay dans les pays nordiques.

“A l’issue de la recapitalisation de Viaplay, leader de la télévision payante dans les pays nordiques, qui s’est achevée le 9 février 2024, nous détenons 29,33 % du capital de la société et en reste le premier actionnaire. Nous avons également annoncé le 26 février 2024 avoir franchi une nouvelle étape dans son ambition de faire de l’Asie notre prochain moteur de croissance en portant sa participation dans Viu à 30 %, conformément aux termes de l’opération annoncée le 21 juin 2023. Premier actionnaire de MultiChoice Group, nous avons franchi le seuil des 35 % du capital de cette dernière et a annoncé le 1er février 2024 avoir soumis au conseil d’administration de MultiChoice Group une offre indicative non contraignante en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires émises du groupe qu’il ne détient pas encore. Cette offre a été rejetée le 5 février 2024”, a fait savoir le groupe Canal+

