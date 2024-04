Orange explique sa stratégie concernant les différentes hausses de tarifs subies par ses abonnés

Beaucoup de hausses de tarifs chez Orange, qui font fuir les abonnés mais font remplisses les poches de l’opérateur.

La semaine dernière, Orange présentait ses résultats pour le 1er trimestre 2024. Et si l’opérateur continue à perdre des abonnés, il renoue avec la croissance, grâce à une politique de hausse des tarifs.

Lors de la conférence, un journaliste a questionné l’opérateurs sur les différentes hausses subies par les abonnés Orange, que ce soit sur le fixe ou le mobile. “Vous avez donc évoqué des augmentations de prix dans la clientèle. Faites-vous référence aux augmentations de prix de l’année dernière qui se répercuteront sur 2024 ? Ou avez-vous également augmenté les prix ces derniers mois ?” a ainsi demandé le journaliste,

Face au manque de visibilité sur les hausses appliquée aux abonnés, Jean-François Fallacher, le CEO d’Orange France, a expliqué notamment qu’il y avait des hausses de tarifs directes, la baisse des promotions de 1 an à 6 mois pour les nouveaux abonnés, mais également ce qu’il appelle des “des mouvements tactiques, sur la moitié de la clientèle” mais sur lesquels l’opérateur vague.

La réponse de Jean-François Fallacher sur la politique de hausse de tarif d’Orange : “L’année dernière, comme vous vous en souvenez, nous avons fait deux choses. Au début de l’année dernière, nous avons procédé, disons, à une augmentation de prix de 1 € pour chacun de nos abonné mobile et de 2 € pour chacun de nos abonné haut débit. Cela a été annoncé en fait au premier trimestre 2023. Et en fait, au cours du second semestre, nous avons fait plus de mouvements, plus de mouvements tactiques, disons sur la moitié de la clientèle, qui n’ont pas été communiqués aussi massivement au premier déménagement. début de l’année dernière. Néanmoins, ils génèrent certainement la croissance que vous constatez ce trimestre. Et parmi ces mesures figurait également la réduction des promotions de 12 mois à six mois. Voilà donc les deux choses que nous avons faites l’année dernière. L’une a été évidemment moins évidente et moins communiquée mais néanmoins très forte également.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox