Orange perd plusieurs dizaines de milliers d’abonnés fixe en ce début d’année mais profite financièrement d’une décision critiquée

L’opérateur historique dévoile aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2024. Dans l’Hexagone, il renoue avec la croissance financière est encore plutôt à la peine commercialement.

Un début d’année marqué par une “solide performance” pour l’ensemble du groupe Orange, avec une hausse du chiffre d’affaires de 2.1% par rapport au premier trimestre 2023, notamment grâce à une croissance des services de détail et une moindre baisse des services aux opérateurs, notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage en France. L’Afrique et le Moyen-Orient sont les zones où l’opérateur se porte le mieux, mais dans l’Hexagone, la situation est moins reluisante.

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 4 339 millions d’euros pour le premier trimestre 2024, la France enregistre une croissance de +0,8% sur un an (+35 millions d’euros). “La progression des services de détail (+1,7% ou +47 millions d’euros), des ventes d’équipements (+4,1% ou +13 millions d’euros) et des autres revenus (+15,0% ou +22 millions d’euros) compensent la baisse attendue des services aux opérateurs (-4,2% ou -46 millions d’euros), qui a été atténuée ce trimestre par la hausse des tarifs du dégroupage au 1er janvier 2024” explique Orange. Si la hausse de ces tarifs est encore très critiquée par la concurrence et certaines associations, elle porte donc bien ses fruits pour l’opérateur historique.

Du point de vue commercial, la situation reste assez mitigée. Les ventes nettes du premier trimestre sur le mobile atteignent seulement 9000 ventes tandis que le taux de résiliation est à 12.7%, jugé “modéré” par l’opérateur. Côté recrutement sur le fixe, Orange estime que le ralentissement général du marché depuis le début de l’année dernière continue d’affecter ses ventes, et indique ainsi avoir perdu 43 000 abonnés au premier trimestre. Sur la fibre, cependant, la dynamique reste assez bonne avec 247 000 nouveaux abonnés et 38.2 millions de foyers actuellement raccordables à la fibre d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox