ADSL : le cuivre continue d’être dérobé, une région a subi deux vols par jours en moyenne l’année dernière

De nombreux malfrats cherchent à se faire de l’argent facile en dérobant les câbles de cuivre apportant l’ADSL et la téléphonie fixe. Plus de 1600 vols ont été répertoriés en France l’année dernière.

Déterrer et découper des câbles par lesquels passent le réseau téléphonique et l’ADSL pour en revendre le cuivre est une pratique de plus en plus fréquente. Orange, en charge du réseau cuivre, explique que la pratique a doublé entre 2022 et 2023 pour atteindre plus de 1600 vols en métropole française. La région la plus touchée est les Hauts-de-France avec un tiers des incidents répertoriés.

Ainsi, en moyenne, deux vols de câbles ont lieu par jour dans les Hauts-de-France. 800 à 1 000 km sont ainsi volés par an, ce qui coûte 20 millions d’euros à Orange. Les abonnés sont évidemment très impactés, se retrouvant privés de connexion ou de téléphonie fixe, et l’opérateur invite ainsi les clients ADSL a passer à la fibre s’ils le peuvent ou à utiliser le mobile pour les téléalarmes par exemple. La lutte continue pour l’opérateur historique, qui travaille avec les forces de l’ordre et les préfectures pour établir un traçage des câbles en cuivre et des plaintes systématiques sont déposées.

Source : NordLittoral

