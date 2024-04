Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free frappe fort, la Freebox Révolution évolue, une hache de guerre enterrée avec TF1…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

23 avril 2018 : Bouygues revoit entièrement sa gamme de Bbox

Grand ménage de printemps chez Bouygues Telecom. Le 23 avril 2018, les offres fixe de l’opérateur ont été entièrement remaniées, pour trouver une formule encore d’actualité, même si les offres ont évolué depuis.

Les abonnés avaient ainsi le choix entre l’offre BBox Fit, avec l’essentiel soit internet et téléphone illimité pour 22.99€, la BBox must soit la fibre jusqu’à 500 Mb/s en download, téléphone illimité, TV ( plus de 180 chaînes) et enregistreur TV 128 Go, pour la bagatelle de 32,99€ par mois et enfin la Bbox Ultym, “haut de gamme” avec un internet plus rapide, jusqu’à 1 Gb/s pour la fibre, un nouveau décodeur 4K, un wifi dit plus étendu dans la maison avec un répéteur inclus, le téléphone illimité. Mais aussi un bonus au choix (Start by Canal, Bouquet TV Box jeunesse, Player ou Clé 4G).

En marge de ce remaniement, l’opérateur annonçait également intégrer la promesse “d’internet garanti”, pour assurer une connexion dès la souscription à la Bbox grâce à une clé 4G prêtée jusqu’à la mise en service de leur box.

23 Avril 2015 : Après son rachat par Xavier Niel, l’opérateur Salt voit le jour en Suisse

Xavier Niel avait acquis en février 2015 le troisième opérateur de télécom suisse : Orange communications. Cet opérateur revient changé de ce rachat jusque dans son nom puisque c’est le 23 avril 2015 qu’il prendra le nom de Salt. Trois ans plus tard, l’opérateur se lancera d’ailleurs dans les offres fixes avec Salt Fiber.

25 avril 2018 : Free et TF1 enterrent définitivement la hache de guerre

Ce n’était qu’une question de jours, les négociations étaient en passe d’aboutir la semaine dernière, avait déclaré TF1. Le 25 avril, dans un communiqué commun, les deux groupes fumaient le calumet de la paix et soulignaient que cet accord prévoyait la distribution par Free d’une part de toutes les chaînes du Groupe TF1, et d’autre part des services non linéaires associés à ces chaînes. Pour rappel, le conflit provenait de la volonté de TF1 de faire payer la distribution des chaînes disponibles sur la TNT.

26 avril 1935 : création de la première chaîne de TV française

Puisqu’on en parle… Après quatre ans d’expérimentation, la première émission télévisée publique française est diffusée le 26 avril 1935 sur la toute nouvelle chaîne Radiovision-PTT. Elle restera d’ailleurs l’unique chaîne de télévision en France, après avoir changé maintes fois de nom (Radiodiffusion nationale Télévision en 1937, Fernsehsender Paris sous l’occupation en 1943, RDF Télévision française, puis RTF en 1949… pour finir par devenir “la première chaîne de l’ORTF en 1964). Elle deviendra par la suite Télévision française 1, plus connue sous le nom de … TF1.

26 avril 1999 : Free lance sa première offre RTC

Le 18 février 1999 naissait un nouveau fournisseur d’accès à Internet qui allait révolutionner le marché en proposant un accès gratuit à Internet, à partir du 26 avril 1999. Pour les plus jeunes qui n’ont pas connu cette période où il fallait plusieurs heures pour télécharger une musique sur Napster, surfer sur le Net quotidiennement était une activité coûteuse. Outre France Télécom qui se gavait en facturant chaque minute passée au tarif d’une communication locale, les FAI de l’époque facturaient en sus un abonnement mensuel qui pouvait dépasser les 100 francs (15 euros), que l’on utilise sa connexion ou pas. C’est donc cet abonnement que Free rendait gratuit.

Dès la première année, son offre fera un carton. Alors que le jeune FAI comptait récolter 400 000 abonnés la première année, il en aura 2 fois plus l’année suivante. Ce succès ne se démentira jamais au cours des années et des innovations. Pour bénéficier de cet accès gratuit, il fallait se procurer le CD d’installation (qui était bien sûr gratuit lui aussi) et évidemment disposer d’un modem 56 k :

26 avril 2011 : du gaming à la demande sur la Freebox Révolution

Jouer sur sa Freebox Révolution à de nombreux jeux, c’est toujours possible, mais à l’époque, c’était une véritable… révolution. La plateforme GameTree TV a débarqué sur la Freebox culte le 26 avril 2011, permettant d’accéder à 25 jeux sur la Freebox Révolution parmi lesquels Bejeweled 2, Garage Inc. et World of Goo… Le catalogue allait ensuite s’étoffer au fil des semaines et la plateforme était accessible depuis le Free Store.

27 avril 1996 : CanalSatellite passe au mode numérique

Le bouquet de chaînes à péage satellite lancé par Canal+ en 1992 se modernise et après quatre années au format analogique, le bouquet passe au mode numérique le 27 avril 1996. Une évolution qui fait suite à la reprise des chaînes développées pour le câble par MultiThématiques sur le satellite européen Astra. Suite à ce passage au numérique, le bouquet sera lancé dans divers pays d’Europe, notamment la Wallonie, l’Espagne, l’Italie et la Pologne par exemple.

28 avril 1994 : naissance de la marque Orange, mais pas en France

Retour à une époque où Orange n’existait pas, 29 ans en arrière. En 1994, le groupe Hutchison Whampoa veut dynamiser son réseau de téléphonie mobile au Royaume-Uni, MicroTel avec une nouvelle identité. Après plusieurs propositions de noms (notamment “Pécan”… pas sûr de l’idée), c’est finalement Orange, avec un logo carré de la couleur du fruit qui verra le jour le 28 avril. Joyeux anniversaire à cette marque bien connue en France, même si elle n’arrivera qu’en août 2000 après son rachat par France Télécom.

Le lancement d’Orange avait eu droit à sa pub au Royaume-Uni… Drôle d’ambiance

28 avril 2021 : Free lance une grande opération de remplacement des Freebox

Merci Free ! Aux alentours du 28 avril 2021, l’opérateur de Xavier Niel commençait à envoyer un mail à ses abonnés disposant d’une Freebox Optique Ophélie ou V5/Crystal avec convertisseur pour leur annoncer le remplacement prochain de leur équipement vétuste contre une Freebox mini 4k, et ce, sans surcoût. Une assez bonne nouvelle pour ces abonnés qui pouvaient ainsi obtenir une box plus moderne et poussée par le fait que ces box ne seront bientôt plus compatibles sur le réseau fibre de Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox