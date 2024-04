Clin d’oeil : en traversant la frontière, on trouve une fibre 2 fois moins rapide que la Freebox Ultra… pour bien plus cher

Si la Freebox Ultra est l’offre la plus chère du marché, les offres “hyper rapide” restent très onéreuses dans d’autres pays, même les plus proches.

8Gbit/s en symétrique, le WiFi 7, une armada de services inclus, le tout pour 60€/mois après un an. Si l’on s’en tient aux habitudes de Free, la Freebox Ultra est en effet clairement plus onéreuse que ses précédentes offres fixes et elle est même plus chère que la concurrence sur le marché français. Cependant, difficile de trouver plus performant sur le papier et surtout, à quoi ressemblent les offres très rapides chez nos voisins ?

En Belgique, l’opérateur Mobile Vikings propose depuis peu une offre permettant d’atteindre les… 5Gbit/s. Si la performance de cette box repérée par Degrouptest n’égale pas la Freebox Ultra et est même en deca, son prix est cependant tout sauf anodin ! En effet, l’offre est proposée à 90€/mois, rien que ça! Le tout sans services ajoutés qui font également l’attrait de la Freebox Ultra. À titre de comparaison, la Freebox Pop propose jusqu’à 2.5 Gbit/s pour 39.99€/mois une fois la première année passée. Et si l’offre est très onéreuse par rapport au marché français, les Belges pourraient cependant se retrouver séduits, puisqu’une box 1 Gb/s chez Telenet coûte 75€ par mois, et un abonnement 8.5 Gbit/s chez Proximus reviendra à… 135€.

Une nouvelle preuve que la France est tout de même assez bien lotie en termes d’accès à internet, et l’arrivée de Free dans le paysage télécom, il y a plus de 20 ans y a joué pour beaucoup.

