Free lance de nouvelles mises à jour d’Oqee sur iOS et Android

En marge du lancement d’Oqee sur les Smart TV LG, l’opérateur a également déployé deux nouvelles versions de l’application sur mobile.

Des améliorations et corrections de bugs au programme pour les utilisateurs d’Oqee sur smartphone. Free propose en effet une nouvelle mise à jour sur Android et une autre sur iOS à ses abonnés Freebox et Free Mobile ayant accès à Oqee.

Si la version pour iPhone a bénéficié d’une mise à jour assez discrète, les développeurs indiquant simplement avoir corrigé des bugs et amélioré les performances, sur Android ce sont quelques changements graphiques qui sont au rendez-vous. En effet, l’indicateur du chargemetn du lecteur vidéo adopte un nouveau design et les titres et textes de l’application apparaissent avec un nouveau style.

Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

