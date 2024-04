Fuites de données : déjà 4 millions de comptes touchés en France en 2024

Les fuites de données sont en forte augmentation en France. Depuis le début de l’année 2024, déjà 4 millions de comptes sont concernés.

SurfShark a mené une étude qui révèle que « pas moins de 17 milliards de comptes d’utilisateurs ont été divulgués dans le monde » depuis 2004. Parmis les données divulguées, on retrouve l’adresse email ainsi que des données associées comme un mot de passe, un numéro de téléphone, une adresse IP ou encore un code postal. Comme le précise SurfShark, « La plupart des gens utilisent le même e-mail pour différents comptes lors de l’inscription en ligne. C’est pourquoi un seul e-mail ou compte peut être violé plusieurs fois ». Sur les « 29 000 bases de données accessibles au public et regroupées par adresse e-mail » seulement 34% des comptes disposaient d’une adresse email unique.

La France, une cible de choix pour les cybercriminels

Au cours des 20 dernières années, la France est l’un des pays les plus touché par les fuites de données avec 521,6 millions de comptes touchés. La France se place en quatrième position derrière les États-Unis, la Russie et la Chine. La France représente 3% des fuites de données dans le monde. D’ailleurs comme l’indique SurfShark a 01Net, « En France, 1,4 milliard d’enregistrements personnels ont été exposés depuis 2004. En moyenne, chaque adresse e-mail est divulguée avec 2,7 données sensibles supplémentaires ». Les chercheurs de SurfShark ont également constaté une forte augmentation des fuites de données en 2024 avec 4 millions de comptes touchés. Une hausse de 96% comparé au dernier trimestre de l’année 2023. Recemment, plusieurs entreprises et entité comme LDLC, le Slip Français ou encore France Travail et la CAF ont été la cible d’attaque. On ne peut donc qu’à nouveau vous inciter à vous montrer prudent lorsque vous naviguez sur internet.

Source : 01Net

