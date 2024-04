Freebox : un nouveau contenu offert par Free et 13ème Rue/Universal+

Le premier épisode de Knock, la nouvelle série française originale de 13ème Rue, est offert sur la Freebox.

Vous connaissez l’application Knock ? Et bien Free propose aux abonnés Freebox de la découvrir en vous offrant le 1er épisode de la nouvelle série française originale 13ème RUE, KNOK, avec Johann Cuny et Sylvie Testud. Comme toujours pour ce genre d’offre promo, ce contenu est disponible directement sur votre Freebox dans la rubrique Aktu Free

Cette série décalée vous propose de suivre Quentin, employé d’une société fabricant des urinoirs, qui se fait quotidiennement marcher dessus. Il assiste à une altercation armée et découvre que la femme qu’il a sauvée travaille pour Knok, une application qui permet de commanditer des meurtres. Témoin gênant, il n’aura d’autre choix que de devenir tueur à gages. Pour découvrir la suite, abonnez-vous à Universal+ !

La série comprend 6 épisodes de 45 minutes, et est diffusée depuis 12 avril sur 13ÈME RUE. Les épisodes sont également disponibles à la demande sur Universal+ après leur diffusion sur 13ÈME RUE. Universal+, qui comprend les chaînes linéaires Dreamworks, SyFy, E! et 13ème Rue ainsi que le service de replay associé est proposé à 5,99€/mois sur les Freebox et est même inclus dans l’offre Freebox Ultra.

