Nouveau : Oqee by Free est enfin disponible sur les Smart TV LG pour tous les abonnés Freebox

C’était l’un des supports les plus réclamés, Oqee débarque sur les modèles du deuxième acteur de la TV connectée en France si vous disposez d’une Freebox ou d’un abonnement Free Mobile à 19.99€/mois.

Le teasing d’hier avait laissé un indice de taille : la géolocalisation affichée permettait de se rendre au siège de LG. C’est donc sur les modèles de ce fabricant qu’Oqee vient de s’installer. Il faudra disposer d’un modèle tournant à minima sur WebOS 4.0 et l’application est également disponible sur l’ensemble des nouvelles gammes TV LG de 2024. L’opérateur poursuit ainsi sa stratégie pour proposer son application TV sur un maximum de supports disponibles.

L’application est ainsi proposée dans le Content Store de votre appareil en recherchant “Oqee by Free”, mais vous pouvez également la retrouver dans la section “Apps” “Conseillé” de la page d’accueil de ce magasin d’application.

Une nouvelle qui va sûrement être appréciée par bons nombres d’abonnés Freebox, puisque LG est le deuxième fabricant le plus présent en France avec plus de 30% de part de marché. Oqee est inclus pour tous les abonnés Freebox mais aussi pour les abonnés au forfait Free Mobile à 19.99€/mois, et est déjà présent sur les téléviseurs Samsung, les décodeurs Android TV, Fire TV et Apple TV, ainsi que sur mobile et navigateur à l’adresse oqee.tv.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox