Abonnés Freebox, un nouveau service de SVOD dédié au cinéma est disponible sur Prime Video avec un essai gratuit

La Cinetek, déjà disponible sur certaines Freebox, est maintenant proposée directement sur le service de SVOD d’Amazon.

Une nouvelle solution pour regrouper un maximum de contenus sur une seule et même interface. Si La Cinetek est disponible depuis longtemps sur Freebox Révolution, Delta, One et mini 4K, il est désormais possible de s’y abonner en passant par Amazon Prime. La plateforme est proposée avec un essai gratuit de 7 jours, puis 4.99€/mois si vous continuez l’aventure.

Les abonnés pourront ainsi découvrir “des rétrospectives, des cartes blanches, les Trésors du cinéma européen et des films en écho à l’actualité cinématographique, au sein d’une offre régulièrement renouvelée et toujours soigneusement pensée par l’équipe de LaCinetek“.

Parmi les service de SVOD accessible par abonnement sur Prime Video, figurent notamment OCS, StarzPlay, Filmo, MGM, Univers Ciné, Shadowz, Mubi, Benshi, Cultivons Nous, Hayu, Insomnia, Kitchen Mania, Outbuster, Queerscreen, ou encore Spicee. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

