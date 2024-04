Netflix rencontre du succès avec son offre avec publicités et annonce 38 millions d’abonnés

L’offre Standard avec pub de Netflix semble trouver son public. Le géant du streaming annonce 38 millions d’abonnés à cette offre.

Netflix a dévoilé ses résultats financiers du premier trimestre 2024 et a annoncé avoir gagné 9,3 millions d’abonnés en 3 mois. La plateforme de streaming en a également profité pour dévoiler le nombre d’abonnés à son offre Standard avec pub au 31 mars 2024. Et l’offre semble avoir du succès puisqu’elle compte 38 millions d’abonnés. Une hausse de 15 millions d’abonnés puisque cette offre en comptait 23 millions en janvier dernier. Ce chiffre prend en compte les nouveaux abonnés mais également les abonnés existants aux formules Standard et Premium qui sont passés à la formule Standard avec Pub pour faire des économies.

En effet, suite à la disparition de l’offre Essentiel en décembre dernier, l’écart de prix entre la formule avec publicités et les formules sans publicités a considérablement augmenté. L’offre Standard avec publicités coûte 5,99€ par mois tandis que l’offre Standard coûte 13,49€ par mois, soit une différence de 7,50€. Une différence de prix qui semble encourager les gens à changer pour l’offre la moins chère surtout qu’elle propose une qualité d’image et de son similaire à la formule sans publicités. Cependant, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a déclaré à NPA Conseil que la monétisation restait « à la traîne de la croissance (du groupe) car nous sommes encore au début du développement de nos capacités de vente et de nos produits publicitaires ».

Netflix va moins s’étendre sur ces résultats

Des le 1er trimestre 2025, Netflix compte donner d’autres informations sur ces résultats pour évoquer son succès. En effet, il compte mettre en avant l’engagement et le temps passé sur la plateforme. Netflix compte également ne plus communiqué son nombre d’abonnés total, ni par région, ni le revenu moyen par abonné. Le géant annoncera des chiffres sur son nombre d’abonnés uniquement lorsqu’il passera des caps importants.

Source : Allo Forfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox