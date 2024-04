Free pourrait lancer ce mardi un nouveau service de streaming gratuit sur les Freebox

La nouveauté qui sera lancée demain par Free pourrait être un nouveau service de streaming gratuit.

Nous vous l’annoncions cet après midi, le compte X/Twitter d’OQee, l’interface TV de Free, a lancé le buzz à propos d’une annonce qui aura lieu demain. Ce message est accompagné de coordonnés GPS, ce qui a permis à certains Freenautes de trouver ce que pourrait être cette nouveauté.

En effet, en recherchant où menaient ces coordonnées géographiques, on tombe sur l’image suivante, indiquant “pouvoir aux enfants” :

Cette indice montre que la nouveauté qui sera annoncée demain sera destinée aux enfants. Et justement, Free a dans ses cartons un projet de service à destination des plus jeune nommé OQeeDOKID, à l’image du service de streaming gratuit OQee Ciné, comme nous vous l’indiquions déjà l’année dernière :

Ces deux indices mènent donc vers la même conclusion comme l’ont remarqué des Freenautes, à savoir le lancement de ce service AVOD, c’est à dire de contenus gratuits en streaming financés par la publicité et destinés aux plus jeunes. Comme OQee Ciné, il pourrait donc être disponible sur l’interface OQee by Free et plus généralement sur toutes les Freebox. On saura demain si c’est bien le cas et évidemment Univers Freebox vous tiendra informés dès que l’annonce de Free sera faite.

Merci à nicolaspopy et TiinoX83

