Free dépose une nouvelle marque, la garde-t-il sous le coude ?

OQee, OQee Ciné et bientôt OQeeDOKID ?

L’application TV de Free ne cesse d’évoluer, et ce n’est peut-être pas fini. Après avoir lancé Oqee sur la Freebox Pop en juillet 2020 avant de déployer progressivement son interface TV sur de nombreux supports (smartphones, TV connectées, Apple TV, box Android TV et le web”, Free a lancé la semaine dernière Oqee Ciné, son propre service d’AVOD donnant accès en illimité et gratuitement à 300 films et séries à tous les abonnés Freebox. Pilier de la stratégie audiovisuelle de Free aujourd’hui et à l’avenir, la marque OQee a été déposée en 2019 à l’INPI.

Mais pas seulement, en atteste la découverte d’un internaute. En se rendant sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle, ce dernier a repéré un autre projet déposé la même année par Trax, filiale de l’opérateur dédiée à la diffusion de contenus multimédias, notamment via Oqee.

Celui-ci est baptisé “OQeeDOKID”, et dispose d’un logo reprenant l’identité visuelle d’Oqee. Reste à savoir si Free prévoit d’utiliser ou non cette marque dans l’optique de lancer un service jeunesse ou une rubrique dédiée sur son application TV voire une chaîne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox